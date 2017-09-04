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﻿全球最大迴環過山車 明春揭幕

2017-09-04 列印
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        美國伊利諾州六旗大美國樂園，明年會有一款緊張刺激的全新過山車投入服務，該款過山車設有全球最大迴環，迴環最高點離地面達一百呎。每列列車最多可搭載三十二人同時體驗衝上巨型迴環、倒吊在半空一段時間，再極速向下衝的刺激快感。園方表示，新過山車定於明年春季揭幕，遊客可享受世界各地主題公園的過山車系統無法媲美的刺激感，估計它將會成為園內最受歡迎機動遊戲。
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