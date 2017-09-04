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﻿麻瓜逼爆月台送哈利波特兒子返學

2017-09-04 列印
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　　九月一日是莘莘學子開學的大日子，但對一眾《哈利波特》迷而言，今年九月一日更具意義，因為根據《哈利波特：死神的聖物》最終章描述，大戰結束十九年之後，哈利波特和金妮送兒子詹姆、阿不思到英皇十字車站九又四分三月台，登上火車到霍格華茲魔法與巫術學院上學，而小說描寫的日子正正便是二○一七年九月一日，故上周五大批麻瓜特意到倫敦英皇十字車站為詹姆、阿不思送行，更有人穿上霍格華茲校服，模仿自己開學。
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