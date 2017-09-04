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﻿神秘外星電波快閃15次

2017-09-04 列印
美聯社
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　　由英國著名物理學家霍金等人創立探測外星聲音的「突破聆聽」計劃，早前透過位於美國、澳洲電波望遠鏡，在五小時內連續捕捉到FRB 121102一帶共十五次「快速電波爆發」，測到電波頻率較二○一二年時更高，確定它再度活躍。據悉，不明電波來自距離地球三十億光年的一個白矮星星系，參與計劃的科學家認為，神秘電波可能來自黑洞、中子星，亦可能是外星高等文明技術造成。
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