  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 國際

﻿巴黎公園首設 免費戶外天體區

2017-09-04 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

　　位於法國巴黎市第十二區的凡仙森林公園內，上周四劃出一個戶外天體專區，供天體愛好者在公園內休閒野餐、晒日光浴或讀書。法國天體愛好者過往只能在遠離城市的海灘或露營地舉辦戶外活動，巴黎市內游泳池等室內場所雖然有特定天體時段，但他們卻無法在市內親近大自然。據悉，天體專區是一項實驗計劃，天體愛好者到下月十五日前，每日上午八時至晚上七時三十分可在專區內裸體，穿着衣服人士亦可進入專區，但必須注意言行舉止。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd