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﻿英皇室傳喜訊 凱特皇妃懷第三胎

2017-09-05 列印
        英國皇位第二承繼人威廉王子即將再為人父，肯辛頓宮昨宣佈，皇妃凱特第三度懷孕，暫時未知腹中胎兒性別及預產期。發言人透露，凱特如同懷有喬治王子、夏洛特公主時般，出現嚴重妊娠嘔吐症狀，故昨日臨時取消所有公務活動。

　　英女皇及所有皇室成員均高興即將有新成員加入大家庭。現年三十五歲的凱特二○一一年與威廉王子結婚，先後一三年、一五年誕下喬治、夏洛特兄妹；而嬰兒出生，其皇位繼承順序為第五位，叔父哈里王子繼承順序則變為第六位。
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