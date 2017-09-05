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﻿比利時漫畫節 首都氣球巡遊

2017-09-05 列印
　　比利時是歐洲漫畫王國，喬治勒米創作的《丁丁歷險記》更是風靡全球。比利時首都布魯塞爾周日舉行一年一度的漫畫節，市中心有多種與漫畫有關展覽活動，吸引許多漫畫迷參與；當中重點活動是在皇宮廣場前展開的氣球巡遊，今年參與巡遊漫畫明星氣球除包括Betty Boop、《荒失失奇兵》的企鵝，而比利時則派出丁丁、男孩布爾、搗蛋鬼嘉斯頓、史皮諾大冒險、幸運盧克、大貓等巨型氣球參與，吸引數萬民眾爭相目睹，把握機會拍照。
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