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﻿英捕鼠官政績 外相貓大勝首相貓

2017-09-05 列印
　　英國政府公佈一眾捕鼠官政績，熱衷在鏡頭前賣萌的首相府首席捕鼠官拉里，對捕鼠沒有太大興趣，入職十年貢獻平平；相反，外相府首席捕鼠官巴默斯頓則恪守職責，牠自從去年四月入主外相府後，至今共「拘捕」最少二十七隻鼠輩。外交部消息稱，由於工作人員未有詳細記錄，相信有關數字是低估其業績。目前西敏寺共有五隻捕鼠官，除拉里、帕默斯頓外，財政部亦養黑貓格拉德斯通，內閣辦公室則由母子檔埃維、奧西同時執勤。
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