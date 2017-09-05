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﻿四川山洞發現 雪豹三胞胎

2017-09-05 列印
　　四川省林業廳表示，石渠縣真達鄉傲益村一名村民，上周五意外在一個洞內發現三隻年幼雪豹，母豹不知所終，於是通知當局。當地護林員接報前往發現雪豹地其相片，估計小豹約三至四個月大，護林員之後進行遠距離觀察，若母豹遺棄三子會採取救助措施，如母豹出現則立即撤離。據悉，利用非紅外攝像機同時觀察三隻年幼雪豹，屬全世界罕見案例。
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