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﻿德州風災損失高達1800億美元

2017-09-05 列印
　　哈維重創美國德克薩斯州，德州州長艾博特估計，風災導致該州損失高達一千八百億美元，總統特朗普日前要求國會緊急撥款近七十九億美元應對風災，不能應付災後重建所需。

　　隨着哈維消散，德州及路易斯安那州天氣好轉，但兩州仍有多處地方水浸，部份居民離開臨時收容中心，清理滿佈泥濘的家園。

　　艾博特周日表示，哈維風災造成的損失，已超十二年前卡特里娜風災造成的逾一千二百億美元（約九千三百六十億港元）損失，估計達一千八百億美元（約一萬四千零四億港元）；整個德州有接近二十萬間民房受損，超過一百萬人流離失所。

　　他指，漫長災後重建工作只是剛起步，認為白宮要求國會緊急撥款七十八億五千萬美元（約六百一十二億二千萬港元），不足以應付重建開支，呼籲國會提供數以百億美元計資金。
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