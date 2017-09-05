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﻿德疏散六萬民眾拆二戰炸彈

2017-09-05 列印
　　德國拆彈專家周日在法蘭克福拆除一枚二戰時由英軍投下、重達一點八噸的未爆炸彈，由於炸彈威力足以夷平附近多條街道，當局拆前先疏散炸彈方圓一千五百米，合共逾六萬名民眾到安全地點。

　　建築工人上周二在法蘭克福一個地盤內，意外挖出該枚英製HC-4000空投炸彈，當局隨即制定拆彈計劃。拆彈周日展開，當局先疏散炸彈方圓一千五百米，合共逾六萬名民眾到安全地點，再派員逐家逐戶檢查；確認所有民眾離開後，方開始拆彈。

　　拆彈專家傍晚時份完成拆除工作，警方亦撤銷疏散令，優先安排附近兩所醫院患者回院，居民再陸續返回家。

　　專家表示，二戰期間英美共向德國投下一百五十萬噸炸彈，釀成六十萬人死亡，估計當中有一成半炸彈尚未爆炸，部份仍埋在二十呎深地底。
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