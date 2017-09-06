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﻿凱特第三胎改乜名 愛麗斯亞瑟成大熱

2017-09-06 列印
英國肯辛頓宮日前宣佈皇妃凱特懷有第三胎，外界估計小王子或小公主或於明年四、五月出生。隨着皇室公佈有關消息，英國博彩公司亦開盤接受賭注，目前估計這名準皇位第五繼承人是女性最為熱門，其中以她將會改名為愛麗斯的賠率為一賠七；次熱是一賠十的男嬰亞瑟、女嬰維多利亞；其次是一賠十二的男嬰名亞歷山大、女嬰亞歷山德拉。愛麗斯這個名字與英國皇室甚有淵源，她不單是維多利亞女皇次女兒的名字，英女皇皇夫菲臘親王的母親亦名為愛麗斯。
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