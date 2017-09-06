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﻿紐約華盛頓擬入稟 誓保「夢想家計劃」

2017-09-06 列印
　　美國總統特朗普計劃廢除前總統提出的童年入境者暫緩遣返計劃（又稱「夢想家計劃」），並給予國會半年時間制定、通過替代法案；但紐約、華盛頓兩州檢察長已表示，倘特朗普廢除該計劃，將入稟法院捍衞州內「夢想家」權益。

　　自傳出特朗普有意廢除「夢想家計劃」後，「股神」巴菲特、蘋果行政總裁庫克、facebook創辦人朱克伯格、微軟行政總裁納德拉等三百名商界領袖均表示反對；紐約州長科莫、紐約州檢察長史奈德曼周一發表聯合聲明，表明倘若特朗普廢除該計劃，或顛覆數以十萬計視美國為家鄉的年輕人命運。華盛頓州檢察長佛格森更揚言要採取法律行動，捍衛華盛頓州數千名「夢想家」權益。

　　二○一二年推行的「夢想家」計劃，容許十六歲前隨同父母偷渡到美國的兒童，合法在美國求學、工作，不會被驅逐，目前約有七十五萬人受惠於該計劃在美居留。
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