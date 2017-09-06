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﻿美揭驚人水泥藏童屍案

2017-09-06 列印
　　美國堪薩斯州揭發水泥藏屍案，威奇托市一名業主上周六清潔回收出租房屋時，發現屋內有一個水泥製箱狀物體，且傳出陣陣惡臭，遂報警求助。

  警員接報到場利用重型工具打開水泥箱，赫然發現內藏一具男童屍體。警方表示，死者年約三歲，當局已初步鎖定其身份，稍後將驗屍確定死因。

  據悉，當地近日有一名男童失蹤，而該屋一對分別四十及三十六歲的男女前租戶，早前因涉嫌違反子女監護權被捕，但警方並無透露二人是否與男童死亡有關。
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