  • 2017年9月7日 星期四
  • 28º
  • 80%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 國際

﻿反廢除「追夢者」美各地爆示威

2017-09-07 列印
美聯社
Previous Next

        美國總統特朗普宣佈撤銷前總統奧巴馬任內推行「童年入境者暫緩遣返計劃」（又名「追夢者」計劃），約八十萬名計劃受惠者面臨遣返原居地；特朗普表示，決定並非針對「追夢者」，強調自己很愛有關人士，故促請國會在六個月內制定並通過替代法案。

        司法部長塞申斯周一宣佈有關決定，他批評前總統奧巴馬以簽署行政命令方式，繞過國會推出「追夢者」計劃，是行政部門違憲行使權力。特朗普強調，決定並非懲罰隨同父母非法入境美國時尚未成年，現已是青年、成人的「追夢者」；並稱自己很愛有關人士，故促請國會在六個月內制定並通過替代法案。

　　奧巴馬在社交網站facebook留言，批評特朗普政府冷酷無情，要求國會推翻該決定。facebook創辦人朱克伯格、蘋果公司行政總裁庫克等科技公司高層亦抨擊特朗普決定。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd