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﻿女影星馬克爾 首談與哈里王子戀情

2017-09-07 列印
　　英國皇位第二承繼人威廉王子明年第三度為人父，其弟哈里王子亦與美國影星女友馬克爾愛得熾熱，馬克爾早前接受《名利場》專訪，首次公開剖白二人戀情。她透露，二人是去年七月透過朋友介紹認識，之後開始約會，二人秘密拍拖半年後戀情便曝光。馬克爾又表示，她與哈里彼此相愛，二人相處時亦感十分快樂，亦非常重視二人一起時的私人空間，希望傳媒不要騷擾他們。專訪刊登後，英國博彩公司隨即開盤，哈里和馬克爾今年內宣佈訂婚的賠率為四賠六，在明年結婚賠率則是一賠三。
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