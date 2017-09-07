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﻿戴妃紀念品拍賣 包括一片結婚蛋糕

2017-09-07 列印
　　今年是英國已故威爾斯皇妃戴安娜逝世二十周年，美國一間拍賣公司舉行網上拍賣會，拍賣七十九件涵蓋戴妃童年到離世前的紀念品，包括各式商品、珠寶首飾、簽名文件、相片等，其中一個戴安娜在一九八○年代使用的銀色晚裝手袋，估值超過一萬五千美元（約十一萬七千二百港元）；而最奇特紀念品，相信是皇儲查理斯王子與戴安娜大婚當天一片結婚蛋糕，蛋糕用一個印有「CD，白金漢宮，29-7-1981」字樣的特別盒子盛載。
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