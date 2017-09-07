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﻿范冰冰上載殲20高清照 網民質疑洩密

2017-09-07 列印
        內地女星范冰冰主演的軍事電影將於月底上映，據悉，殲十、殲十一等多款中國自行研製的現役戰機亦會在片中出現，當局以具備隱形功能的第五代戰機殲二十最矚目，而導演亦表明，片中出現戰機並非道具、電腦動畫，全是真機上陣。范冰冰日前在個人微博上載兩張劇照，其言一張更是近距離拍攝的殲二十高清照片，立即引起內地軍事迷關注。有網民表示，為近距離觀看殲二十，會入場觀看電影，但亦有網民質疑，范冰冰上載最新戰機高清相片，是否洩漏國家機密。
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