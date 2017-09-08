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﻿加勒比海釀九死　艾爾瑪料周末襲佛州

2017-09-08 列印
　　有記錄以來最強大西洋風暴、五級颶風艾爾瑪橫掃加勒比海多個島嶼後，造成最少九人死亡後，繼續迫近美國東岸，當局預計艾爾瑪周日下午登陸佛羅里達州邁阿密，佛州七十六個縣已進入緊急狀態，居民亦加緊張羅不同物資應對颶風。

　　時速高達二百九十五公里的艾爾瑪橫掃加勒比海，狂風暴雨為美屬波多黎各、法屬和荷屬聖馬丁島、巴布達島等地帶來嚴重破壞，大量房屋及通訊設施損毀、道路水浸、電力供應中斷，部份島嶼災情慘不忍睹，單是聖馬丁島已有最少九人死亡。

　　當局預計艾爾瑪周日下午登陸佛羅里達州邁阿密，總統特朗普明言對災情並不樂觀，會保持高度警覺應付災情。佛州七十六個縣已進入緊急狀態，州長斯科特已調動一百名國民警衞軍、七千名警員戒備，隨時投入救援工作；居民亦加緊張羅食水、食物不同物資，油站亦出現等候入油的車龍。
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