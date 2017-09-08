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﻿南韓完成薩德系統部署

2017-09-08 列印
　　北韓第六次核試加劇朝鮮半島緊張氣氛，韓國政府日前批准美軍在當地部署剩餘四套薩德防禦系統後，四輛發射車昨凌晨駛入星洲郡基地時，數百名反對民眾在基地外示威，企圖阻止發射車行駛，期間示威者與在場戒備警員發生衝突，造成數十人受傷，發射車最終亦駛入基地完成部署，美軍稍後會先啟動六輛發射車、火控雷達、作戰指揮站供電系統，令反導系統早日投入使用。而大批北韓民眾周三在平壤參加集會遊行，慶祝成功氫彈試驗。
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