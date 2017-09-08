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﻿法搗炸彈製造工場拘兩人

2017-09-08 列印
　　法國警方採取反恐行動，在巴黎搗破一個懷疑製造炸彈工場，拘捕兩名疑犯。警方表示周三接獲一名裝修工人舉報，表示在巴黎南郊猶太城一個空置單位內，發現可疑化學品等疑似炸彈原料。警員接報到場破門入屋，單位內空無一人，警方檢獲逾百克可製造TATP炸彈的化合物三過氧化三丙酮酸、電線、焊槍、氣體罐等，並發現以阿拉伯文字書寫的紙張。警方其後在市內截查一輛小型貨車，拘捕車上兩名男子。事發後，警方封鎖街道調查蒐證，反恐部門亦展開調查。
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