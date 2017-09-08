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﻿谷歌提升街景鏡頭質素 Google's Street View cameras get quality boost

2017-09-08 列印
　　Google has redesigned its Street View camera system so that it can take clearer images .　BBC

　　谷歌已重新設計其街景鏡頭系統，以便能夠拍攝更清晰的影像。　英國廣播公司

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