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﻿標奇立異 剪個金仔髮型

2017-09-08 列印
　　北韓領袖金正恩的髮型，不時淪為外國網民揶揄目標。塞爾維亞一名青年早前光顧當地一間髮型屋，要求髮型師替他剪金正恩髮型，髮型師手起刀落，利用剃刀在其頭上剪出一幅金正恩畫像。

　　原來該名髮型師擅長將客人的頭皮頭髮變成畫布顏料，利用剃刀充當畫筆創作不同名人畫像。髮型師更將自己剪髮過程上載社交網站，吸引逾十三萬人點擊讚好。
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