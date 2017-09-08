  • 2017年9月8日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 國際

﻿空巴滑翔機 飛至15公里高空破紀錄

2017-09-08 列印
　　空中巴士製造的滑翔機Perlan 2號，日前飛上十五公里高空，刷新無引擎飛機最高飛行高度世界紀錄。Perlan 2號周日從阿根廷在埃爾卡拉法特升空，乘着安第斯山脈每年八、九月間短暫出現，可達到同溫層的上升氣流，在無引擎推升下攀升上十五公里高空，打破Perlan 1號創造的紀錄。據悉，該飛機經過特殊設計，它乘氣流可攀升至九萬呎高空，兩名機師亦毋須穿着壓力衣。空中巴士希望Perlan滑翔機將來可飛上九萬呎高空，打破所有飛機飛行最高海拔世界紀錄。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd