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﻿喬治小王子返學 凱特害喜未能陪伴

2017-09-08 列印
　　四歲大的英國皇位第三承繼人喬治王子昨日正式上學，雖然劍橋公爵夫人凱特一希望在兒子開學日，與丈夫威廉王子親自送兒子上學，但懷有第三胎的她因嚴重害喜，終未能如願，結果由威廉王子化身「帶子雄狼」，獨自送長子到倫敦南部托馬斯巴特希學校上課。身穿藍色V領套頭冷衫、短褲、長襪、黑鞋的喬治王子亦沒有表現失落，下車後緊緊牽着父親的手步入校園，而威廉王子則和老師有說笑。
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