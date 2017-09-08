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﻿西班牙靈媒 非已故畫家達利私生女

2017-09-08 列印
　　西班牙占卜師阿貝爾，自稱是已故超現實藝術大師達利私生女，法院早前下令開棺抽取達利基因樣本，與阿貝爾進行親子鑑定。達利基金會周三表示，測試結果顯示阿貝爾並非達利親生女兒，基金會對結果不感意外，並高興這宗荒謬假爭議終可畫上句號。

　　達利與妻子賈拉一生膝下無子，達利一九八九年辭世時，將全數遺產、數百幅畫作捐贈西班牙政府。達利基金會表示，截至去年底，該筆遺產總值已接近四億歐羅（約三十七億四千一百萬港元）。
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