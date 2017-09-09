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﻿「改變世界的女性」 希拉莉登《時代》封面

2017-09-09 列印
        最新一期美國《時代》雜誌以「改變世界的女性」為封面故事，民主黨前總統候選人希拉莉成為封面人物。她表示，兩位前總統，其丈夫克林頓及奧巴馬在成長過程中分別戰勝貧窮和種族歧視，她現正身處一個女性角色劇烈轉變的時代，女性平權運動已達到一個前所未見的緊急、重要時刻。她參選期間親身感受到政壇、職場性別歧視問題顯著，相信特朗普政府亦不會着手加以改善有關問題。
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