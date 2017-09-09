  • 2017年9月9日 星期六
  • 31º
  • 72%
熱門： 教大港獨蔡若蓮港姐墨西哥

日報新聞 > 國際

﻿日本大熊貓 良濱17歲喇！

2017-09-09 列印
　　日本和歌山縣白濱町「冒險世界」主題公園的雌性大熊貓良濱今年十七歲，園方周四替牠舉行生日派對，其即將年滿一歲的女兒結濱與母親一同慶祝生日，工作人員送上親手製作的冰蛋糕予良濱消暑，同時亦有一個木製蛋糕形玩具給結濱玩耍。良濱是一隻「日籍華裔」大熊貓，牠在二○○○年九月六日在「冒險世界」出生，至今為止共誕下八隻熊貓寶寶。因九月六日是主題公園休園日，故其生日會要順延一天舉行。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd