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﻿墨西哥8.4級地震 最少九人死亡

2017-09-09 列印
■墨西哥周三發生黎克特制八點四級地震。美聯社
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　　墨西哥近海周三深夜發生黎克特制八點四級強烈地震，首都墨西哥城、鄰國危地馬拉亦感受到強烈震動，當局一度發出海嘯警告；墨國恰帕斯州有多幢建築物倒塌，至今造成最少九人死亡。

　　地震在當地時問周三深夜十一時四十九分發生，震央位於恰帕斯州托納拉西南一百三十七公里處海域，震央深度十九公里，強度為黎克特制八點四級。大平洋海嘯警報中心一度發出海嘯警告。鄰國危地馬拉全國亦感受到強烈震動。

　　首都墨西哥城感受到強烈震動，不少人在睡夢中驚醒，走到街上逃避；地震導致墨西哥城內有圍牆倒塌、路面受損；接近震央的皮希希亞潘災情更加嚴重，多幢建築物倒塌，學校、醫院、酒店損毀，當局派出大批救援人員搜索傷者。據悉，地震至今造成最少九人死亡，其中六人在恰帕斯州一間教堂內遇難，亦有人被倒塌圍牆壓死。
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