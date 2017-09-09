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﻿特朗普拒棄對北韓動武選項

2017-09-09 列印
　　朝鮮半島局勢緊張，美國是否對北韓採取軍事行動成為全球關注焦點，美國總統特朗普周四在白宮會見科威特元首薩巴赫後表示，美國不會放棄對朝展開軍事行動的選項，仍希望能透過其他辦法解決半島核危機，但拒絕透露談判策略；並強調倘若美國對朝動武，對北韓而言將是非常悲慘的一天。他又批評，過去二十五年歷任總統「只說不做」，令平壤政府得以繼續發展其核武，終演變成現今局面。
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