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﻿唐納德晤俄女律師為探希拉莉虛實

2017-09-09 列印
　　美國總統特朗普長子唐納德周四出席參議院司法委員會閉門聽證會，交代去年大選期間，他密晤俄羅斯女律師韋塞爾尼斯卡亞詳情。唐納德強調，二人會面是因為對稱可提供不利民主黨總統候選人希拉莉選情資料，他欲知悉希拉莉品格或能力上能否勝任總統一職，惟會面最終毫無收穫。他重申，去年大選期間並無私通俄羅斯，亦無勾結俄國政府影響選情。有委員會成員認為，唐訥德未能釋除全部疑慮，委員會求他提供更多資料，或會再舉行公開聽證會。
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