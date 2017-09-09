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﻿昂山：盡力照顧緬甸公民

2017-09-09 列印
　　緬甸軍方涉嫌藉打擊叛軍，屠殺若開邦少數種裔羅興亞人，導致大批羅興亞人逃亡到鄰國孟加拉。諾貝爾和平獎得主、緬甸國務資政昂山素姬周四強調，政府正試圖盡力照顧所有公民。她又表示，若開邦問題累積數十年，外界期待上台執政僅十八個月的民盟政府即時解決有關問題，是否不合情理。英國傳媒報道，另一位諾貝爾和平獎得主南非圖圖大主教已去信昂山，呼籲對方介入事件，促請軍隊停止針對羅興亞人的暴力行為。
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