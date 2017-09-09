  • 2017年9月9日 星期六
  • 31º
  • 72%
熱門： 教大港獨蔡若蓮港姐墨西哥

日報新聞 > 國際

﻿美利堅小姐決賽前夕 才藝鬥一番

2017-09-09 列印
美利堅小姐決賽明日在新澤西州大西洋城舉行，大會周三起舉行初賽，當晚德州、猶他州佳麗各自贏得一個獎項，而前晚第二輪初賽中，路易安那州佳麗博納奎斯蒂奪得最佳泳裝獎，才藝小姐獎則落入演奏古典鋼琴技驚四座的明尼蘇達州佳麗德雷夫洛手中；而明晚舉行的決賽中，評判除會選出冠亞季軍佳麗外，亦會舉行一項特別儀式，表揚多位殉職軍人的母親。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd