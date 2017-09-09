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﻿ 「死亡之籠」 零距離觀鱷魚

2017-09-09 列印
  澳洲達爾文一間鱷魚水族館，近日推出一項極度刺激的近距離觀鱷魚活動，遊客可進入一個高逾三米、名為「死亡之籠」的特製透明圓筒形膠缸內，館方工作人員之後會將膠缸吊入鱷魚潭內，近距離觀察一條長十六呎長鹹水鱷，為令遊客更清楚鱷魚習性，工作人員會將雞肉、牛肉投入水池，讓遊客一睹驚鱷魚進餐的情況。據悉，「死亡之籠」可容納兩人，每次歷時三十分鐘的觀鱷活動收費為一百零三英鎊（約一千零六十港元）。
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