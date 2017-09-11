﻿墨西哥連日受災 全國哀悼三天

昨日再有港男在台灣丟香港臉，他在墾丁夜遊，醉酒鬧事，有人看不過眼，上前圍毆他，豈料他不知悔改，起身後到一間服裝店搗亂，最後遭警員制服，須賠償損失。類似港人在台行為不檢的例子，多不勝數，影衰港人的形象，若情況沒改善，政府須研究是否發出「外遊文明守則」，刺激港人反思，以免淪為國際笑柄。 台灣是港人愛到的地點，港人在當地鬧事，近年有增無減。早前有港男在捷運上與人踫撞，以粗言穢語罵人，被人拍下上載網絡，認真失禮。近日又有港客為膠袋收費問題，在糕餅店惡罵店員，令人側目。最轟動一宗，是兩名年輕港女年前以觀光簽證訪台，訛稱讀書，以假學生證在台北租住套房，欠租不特止，還把套房大肆破壞，搬走...

2017-09-11