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﻿墨西哥連日受災 全國哀悼三天

2017-09-11 列印
　　墨西哥相繼受八級地震、颶風卡蒂婭蹂躪，但是地震已成最少六十六人死亡，重災區瓦哈卡州胡奇坦市三分之一房屋倒塌（見圖），總統涅托當地視察災情，表明當局會為災民提供食物、食水、藥物，並宣佈全國哀悼三天。

　　墨西哥南部上周四深夜發生黎克特制八點一級強烈地震，至今造成最少六十六人死亡，死者陸續舉殯。重災區瓦哈卡州胡奇坦市三分之一房屋倒塌，救援人員繼續動用搜索犬、重型機械協助在瓦礫中搜索死傷者。

　　涅托上周前往胡奇坦市視察，表明當局會為有需要災民提供食物、食水、藥物，盡快恢復電力供應；他又宣佈，全國哀悼三天，政府建築物下半旗向遇難者致哀。

　　另外，颶風卡蒂婭吹襲墨國期間帶來連場暴雨，引發洪水、山泥傾瀉，最少導致兩人死亡。
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