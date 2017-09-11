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日報新聞 > 國際

﻿澳洲人繳槍2.6萬支 Australians turn in 26,000 guns

2017-09-11 列印
　　Australians have handed in nearly 26,000 firearms in the nation's first gun amnesty since 1996.BBC

　　澳洲自一九九六年來首次推行繳槍特赦，民眾已交出近二萬六千支火器。英國廣播公司
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