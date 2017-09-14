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﻿機械指揮家 意歌劇院獻技

2017-09-14 列印
　　意大利日前上演一場別開生面的音樂會，盧卡愛樂樂團周二聯同在意大利失明男高音歌唱家波切利、女高音歌唱家瑪莉亞博爾西在托斯卡尼歌劇院獻技，其間樂團指揮哥倫比尼放下指揮棒，由瑞典一間科技公司設計的機械人YuMi擔任客席指揮，引領樂團演奏意大利著作曲家威爾第曲目《女人善變》。但樂迷發現，YuMi雖可完美無瑕指揮曲目，卻無法即興表演或音樂家互動。
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