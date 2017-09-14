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﻿加國野狼卡車頭好無奈

2017-09-14 列印
　　加拿大女子喬芝上周六駕車上班途中，車頭忽然傳來巨響和震動，當時她以為輾斃一隻野生動物，遂沒有停車察看。喬芝繼續驅車約二十五分鐘後，當汽車停在紅燈時，被路旁一名工人叫住她，告知訴喬芝車頭卡着一隻郊狼，喬芝發現該隻郊狼四腳懸空，卡在保桿內動彈不得，表情相當無奈，遂報警求助。保護動物部門派員到場解救郊狼，發現牠奇蹟似地絲毫無損，便將其帶離交通繁忙區域後釋放。
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