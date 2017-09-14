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﻿意一家三口 墮火山口亡

2017-09-14 列印
　　意大利發生一家三口掉進火山口意外，一對夫婦帶同兩名子女遊覽索爾法塔拉火山，其間長子越過圍欄闖進火山口流沙區域，夫婦二人試圖營救，三人失足跌入火山口，消防員救起三人時證實死亡。

　　該個家庭來自意大利北部城市都靈，一家四口周一到拿玻里近郊索爾法塔拉火山遊覽時，十一歲長子越過圍欄闖進火山口流沙區域，夫婦二人試圖營救，惟火山口突然崩塌，三人失足時墮入一米半以下滿佈灼熱泥漿的火山口內；七歲幼子見狀，走向附近商戶求救。
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