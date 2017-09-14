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﻿希克斯獲任 白宮通訊聯絡主任

2017-09-14 列印
　　美國總統特朗普就任不足一年，已數度撤換白宮聯絡室主任，白宮周二宣佈正式委任希克斯為白宮聯絡室主任。現年二十八歲的希克斯大學時期曾擔任模特兒，畢業後在一間著名公關公司工作，其後加入特朗普長女伊萬卡個人品牌任職公關。特朗普決定競逐共和黨黨內提名時，特意邀請毫無政治經驗的她加入其競選團隊，處理新聞發佈工作。希克斯不僅是最年輕白宮聯絡室主任，她履新後亦標誌着白宮發言人、通訊主任首度同時由女性擔任。
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