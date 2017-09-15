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﻿女子扮訪客 闖喬治王子學校

2017-09-15 列印
　　英國皇位第三承繼人喬治王子入學不足一周，就讀的私立學校揭發嚴重保安漏洞，一名女子日前假扮訪客進入校園，翌日再次在校園附近徘徊，惹來途人懷疑並報警，警方拘捕到場該名女子；蘇格蘭場事後表示會與校方檢討校園保安措施。

　　喬治王子上周四由父親威廉王子親自驅車送到至倫敦西面私立托馬斯巴特西學校上學，惟倫敦警方周三下午接報，有一名可疑女子在校園附近徘徊，警員到場拘捕一名年約四十歲女子。據悉，該名女子周二曾假扮訪客進入校園，當局正調查其動機。當地傳媒報道，事發時喬治王子正在教室上課。

　　肯辛頓宮表示知悉事件，而倫敦警方則表示會與校方商討加強校園保安措施。

　　學校保安一直備受質疑。片段顯示，她闖入校園時，大門均敞開且無人看管。
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