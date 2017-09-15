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﻿美政府停用 卡巴斯基保安軟件

2017-09-15 列印
　　美國國土安全部下令，所有聯邦部門須在九十天內停用並移除電腦保安軟件卡巴斯基，國土安全部質疑軟件開發商與俄羅斯政府、情報機構關係密切，憂慮或威脅美國國家安全。

　　國土安全部署理部長杜克周三下令，所有聯邦部門須在九十天內停用並移除電腦保安軟件卡巴斯基，並改用其他電腦保安及防毒軟件。

　　杜克表明，軟件開發商職員與俄羅斯政府、情報機構關係密切，憂慮莫斯科當局在 該公司自願或非自願情況下，利用軟件後門入侵聯邦資料系統，直接威脅美國國家安全。

　　卡巴斯基實驗室其後發表聲明，對美方決定感到失望，強調該公司不會協助任何人士、政府發動網絡攻擊，並希望通過配合國土安全部調查，洗脫該公司嫌疑。
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