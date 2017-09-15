  • 2017年9月15日 星期五
  • 28º
  • 84%
熱門： 充電器CelineiPhone捐血補選

日報新聞 > 國際

﻿西雅圖校園槍擊一死三傷

2017-09-15 列印
　　美國再次發生校園槍擊案，造成一死三傷。事發在周三上午約十時，一名高中學生帶同手槍返回華盛頓州西雅圖市斯波次縣一間高中，他進入教學大樓二樓試圖開槍，但手槍卡彈，他隨即取出第二把槍，一名學生見狀試圖制止，槍手隨即連開數槍，導致四人受傷，鳴槍學生事後被學校人員制服。警方到場後封鎖校園調查，傷者送院後，其中一人傷重不治，當局正調查槍手行兇動機；據悉，疑犯行兇曾向同學透露會做出愚蠢事情，可能喪命或入獄。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd