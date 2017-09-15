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﻿羅興亞人道危機 聯國指屬「災難」

2017-09-15 列印
　　聯合國安理會周三召開閉門會議，討論緬甸局勢、羅興亞人人道危機。秘書長古特雷斯形容事件是一場災難，他聯同安理會全體十五個成員國共同呼籲緬甸政府停止使用暴力手段打壓羅興亞人。古特雷斯更表示，緬甸當局應給予羅興亞伊斯蘭教國籍、法定地位，讓他們可在國內正常生活、工作，並享有接受教育、醫療等權利。外界估計，自八月二十五日以來，已有逾三十七萬名羅興亞人為逃避緬甸政府軍追殺，離開若開邦，該批離民大部份逃入鄰國孟加拉，棲身難民營內。
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