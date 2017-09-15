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﻿印度記者被殺惹抗議 Protest over murdered Indian journalist

2017-09-15 列印
        Up to 15,000 people including writers, journalists and academics have turned out in Bangalore to condemn the murder of Indian journalist Gauri Lankesh.BBC

  多達一萬五千人包括作家、記者、學者，在班加羅爾上街譴責印度記者蘭凱什被殺害。英國廣播公司
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