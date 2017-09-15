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﻿颶風哈維吹襲後 德州海灘驚現神秘生物屍體

2017-09-15 列印
        颶風哈維早前吹襲美國德克薩斯、路易斯安那兩州，造成嚴重破壞，災後一名保育團體成員在德州海灘發現一隻神秘海洋生物屍體。

  該隻生物屍體呈圓筒形、無眼、口腔長有利齒，乍看下有點象外星生物，遂將相片上載社交網站twitter，隨即引起網民熱烈討論。

  美國國立自然史博物館鰻魚專家泰伊懷疑，該隻生物是主要棲息在墨西哥灣的狼牙恐蛇鰻，狼牙恐蛇鰻在水下三十至九十米生活，大部份時間會隱藏自己行蹤，偶爾亦會冒險進入淺水區；狼牙恐蛇鰻長有一對小眼睛，屍體未能發現可能因為已腐化。
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