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﻿日CG美少女躋身 選美大賽初選

2017-09-15 列印
  隨着技術日益進步，電腦動畫造的人、物愈來愈真實。日本一間出版社每年均會舉辦iD小姐選舉，今年大會共接收逾四千張報名表格，最後選出一百三十四名少女人選正式比賽。

  當中最引人注目的參賽者，是名叫沙也的少女，原因是她並非真人，而是一間電腦工作室在二○一五年創造的虛擬少女。工作室經過兩年努力將只是平面圖像的沙也變成立體，現在「她」已會皺眉、微笑、揮手，一顰一笑與真實少女無異。
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