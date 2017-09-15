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﻿早餐「腸仔」造型似便便

2017-09-15 列印
　　美國南卡羅來納州連鎖快餐丹尼斯，為宣傳旗下豐富早餐Grand Slam，設計出一系列卡通吉祥物，其中一個角色更成為網民討論對象。備受歡迎的角色是一條戴上帽子，有眼睛嘴巴、手腳的卡通香腸，部份網民表示，該條香腸一身古胴色肌膚，看起來根本不像香腸，反而更像抽水馬桶內的固體廢物。

  雖然外界對卡通香腸劣評如潮，但丹尼斯仍感謝網民關注，更表明無意改變卡通香腸造型。
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