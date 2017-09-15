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﻿無人機清除街頭塗鴉

2017-09-15 列印
　　加州矽谷聖荷西一對年輕發明家，發明出一部專門清除街頭塗鴉的小型無人機。美國除大街小巷有各式塗鴉圖案外，亦有人向高難度挑戰，在一般人難以觸及高處創作，往往令工作人員難以清理，年輕發明家費默、馬布里以無人航機盤基礎，研製出一部名為「GRAD」清除塗鴉無人機，二人日前更公開示範清洗一幅塗鴉牆。

  兩人表示，無人機目前仍部份需要技術修正，希望盡快推出新版。聖荷西市長李卡多相信，該技術日後有望協助政府節省數百萬美元清洗費。
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