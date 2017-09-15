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﻿泰警搗破走私動物案 猩猩BB暫居保育中心

2017-09-15 列印
　　泰國當局日前在邊境搗破一宗企圖走私案，救出一對兩歲、分別屬雄性、雌性的蘇門答臘紅毛猩猩。

  當局周三將兩隻小猩猩送到泰國野生動物中心，由中心工作人員暫時照顧，直至法院審該宗走私案，印尼政府派員接牠們回家為止。

  兩隻小猩猩離開鐵籠時， 動物中心另一對小紅毛猩猩互磨鼻子問候。

  工作人員替牠們淋浴後，一對新住客開始探索新環境，牠們時不時擁抱在一起。
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