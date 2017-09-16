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﻿研究貓是否為液體 奪搞笑諾獎

2017-09-16 列印
美國《科學幽默雜誌每年均會諾貝爾各獎項大揭盅前，搶閘頒發搞笑諾貝爾獎項。今年的搞笑物理學獎得主是法國研究員法爾丹，他受喵星人將自己塞進玻璃杯、水桶、水槽中的網上照片啟發，二○一四年發表「一隻貓可以同時是固體和液體嗎？」研究報告，令他拿下獎項；而搞笑經濟學獎得主羅克洛夫、格里爾，則針對問題賭徒和普通賭客展開實驗，邀請對抱着一條一米長鱷魚，研究該行為如何影響對方賭博決定。
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